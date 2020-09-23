Иностранные сотрудники RT примут участие в исследовании российской вакцины от коронавируса

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что сотрудники RT, которые являются гражданами других стран, станут первыми в мире иностранцами, принявшими участие в исследовании российской вакцины от коронавируса.

«Наши сотрудники станут ПЕРВЫМИ В МИРЕ иностранцами, которые будут участвовать в исследовании российской вакцины от ковида. В пятницу они пройдут медобследование, и по результатам их допустят к вакцинации», — говорится в сообщении на Telegram-канале.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что теперь жителям необязательно иметь московский полис ОМС для участия в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса.

Получить вакцину могут участники из регионов России и иностранные граждане, которые работают или проживают в Москве.

Как сообщалось, около 25 тыс. жителей Москвы высказали желание участвовать в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19.