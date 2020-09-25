Герасимов оценил работу российских военных на учениях «Кавказ-2020»

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Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов оценил действия российских военных на стратегических учениях «Кавказ-2020».
Герасимов оценил работу российских военных на учениях «Кавказ-2020»
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«По итогам стратегических учений «Кавказ-2020» руководители иностранных делегаций стран-участниц самостоятельно оценят работу своих воинских формирований. Что касается действий российских военнослужащих, то могу сказать, что они продемонстрировали высокую боевую выучку и профессионализм», — сказал он во время брифинга с военными атташе.

Подробные итоги учений подведут на разборе под руководством министра обороны в октябре, сообщает РИА Новости.

25 сентября президент России Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где проходил основной этап учений.

Во время основного этапа российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка».

Как сообщалось, также во время учений отряд кораблей по борьбе с подводно-диверсионными силами Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

Также военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ уничтожили более 100 условных танков и воздушных целей противника.

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