Герасимов оценил работу российских военных на учениях «Кавказ-2020»

Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов оценил действия российских военных на стратегических учениях «Кавказ-2020».

«По итогам стратегических учений «Кавказ-2020» руководители иностранных делегаций стран-участниц самостоятельно оценят работу своих воинских формирований. Что касается действий российских военнослужащих, то могу сказать, что они продемонстрировали высокую боевую выучку и профессионализм», — сказал он во время брифинга с военными атташе.

Подробные итоги учений подведут на разборе под руководством министра обороны в октябре, сообщает РИА Новости.

25 сентября президент России Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где проходил основной этап учений.

Во время основного этапа российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка».

Как сообщалось, также во время учений отряд кораблей по борьбе с подводно-диверсионными силами Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

Также военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ уничтожили более 100 условных танков и воздушных целей противника.