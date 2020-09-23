Корабли Каспийской флотилии уничтожили условных диверсантов на учениях

Отряд кораблей по борьбе с подводно-диверсионными силами (ПДСС) Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов в ходе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Специальный отряд по борьбе с ПДСС Каспийской флотилии уничтожил диверсионно-разведывательную группу условного противника в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» в Дагестане», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «учение прошло в акватории Каспийского моря возле пункта базирования кораблей флотилии».

Ранее сообщалось, что военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020» уничтожили более 100 условных танков и воздушных целей противника.