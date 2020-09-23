Корабли Каспийской флотилии уничтожили условных диверсантов на учениях

Короткая ссылка
Отряд кораблей по борьбе с подводно-диверсионными силами (ПДСС) Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов в ходе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».
Корабли Каспийской флотилии уничтожили условных диверсантов на учениях
  • © mil.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Специальный отряд по борьбе с ПДСС Каспийской флотилии уничтожил диверсионно-разведывательную группу условного противника в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» в Дагестане», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «учение прошло в акватории Каспийского моря возле пункта базирования кораблей флотилии».

Ранее сообщалось, что военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020» уничтожили более 100 условных танков и воздушных целей противника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить