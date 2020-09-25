Расширен перечень заболеваний, при которых рекомендуется самоизоляция

Департаментом здравоохранения Москвы в соответствии с указом мэра столицы от 25 сентября 2020 г. №92-УМ определён перечень хронических заболеваний и состояний, при которых настоятельно рекомендуется не покидать место проживания.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что этот список категорий граждан расширили по сравнению с весной.

Так, в него дополнительно вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы.

В ведомстве отметили, что «расширение списка увеличит в разы число людей, которым необходимо оставаться дома, но тем самым поможет существенно снизить риск распространения коронавирусной инфекции».

Людям из группы риска Мосгорздрав временно рекомендует «ограничить контакты с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно».

«Для осуществления покупок и получения каких-либо услуг лучше обратиться за помощью к более молодым членам семьи. Если же крайне необходимо посещение общественных мест, помните об обязательном ношении средств индивидуальной защиты. А в случае возникновения симптомов ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача», — добавили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

При этом он отметил, что в Москве не будут штрафовать за выход на улицу горожан старше 65 лет, которым ранее рекомендовали оставаться дома из-за ситуации с COVID-19.

В Москве за сутки зафиксировано 1560 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.