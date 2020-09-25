Собянин: в Москве не будут штрафовать пожилых людей за выход на улицу
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- РИА Новости
«Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит, выход из дома не является нарушением», — сказал Собянин, отвечая на вопрос, будут ли штрафовать пожилых людей за выход из дома.
По его словам, он обратился к руководству полиции с просьбой «воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям».
«Это позволит избежать недоразумений. Но в то же время помните, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режимы», — добавил он.
Как подчеркнул мэр, в случае отсутствия средств защиты могут не пустить в магазин или оштрафовать.
Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе усложняется. Он рекомендовал москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями оставаться дома.
Согласно данным на 25 сентября, в Москве за сутки выявлено 1560 новых случаев COVID-19.