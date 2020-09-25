Собянин: в Москве не будут штрафовать пожилых людей за выход на улицу

В Москве не будут штрафовать за выход на улицу горожан старше 65 лет, которым ранее рекомендовали оставаться дома из-за ситуации с COVID-19. Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит, выход из дома не является нарушением», — сказал Собянин, отвечая на вопрос, будут ли штрафовать пожилых людей за выход из дома.

По его словам, он обратился к руководству полиции с просьбой «воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям».

«Это позволит избежать недоразумений. Но в то же время помните, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режимы», — добавил он.

Как подчеркнул мэр, в случае отсутствия средств защиты могут не пустить в магазин или оштрафовать.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе усложняется. Он рекомендовал москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями оставаться дома.

Согласно данным на 25 сентября, в Москве за сутки выявлено 1560 новых случаев COVID-19.