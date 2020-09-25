В ХМАО прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки зарегистрировали 141 случай COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии число заболевших достигло 21 787.

Также стало известно, что в Севастополе диагноз подтвердился у 19 человек. В общей сложности выявлено 907 случаев коронавируса, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

В стационарах находятся 252 пациента. Выздоровели 597, в том числе восемь за последние сутки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.