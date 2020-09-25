СК предъявил обвинения по делу о пожаре в красноярской клинике

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Следователи предъявили обвинения директору частной наркологической клиники и предполагаемому поджигателю после пожара в Красноярске, в результате которого погибли четыре пациента, сообщается на сайте СК.
СК предъявил обвинения по делу о пожаре в красноярской клинике
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

В частности, одному фигуранту вменяется убийство общеопасным способом (пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК), а второму — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

17 сентября четыре человека погибли при пожаре в клинике «Чистый город» в Красноярске. Установлено, что причиной ЧП стал поджог.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на контроль.

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