СК предъявил обвинения по делу о пожаре в красноярской клинике
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- РИА Новости
В частности, одному фигуранту вменяется убийство общеопасным способом (пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК), а второму — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).
17 сентября четыре человека погибли при пожаре в клинике «Чистый город» в Красноярске. Установлено, что причиной ЧП стал поджог.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на контроль.