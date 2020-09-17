СК назвал поджог причиной пожара в частной клинике в Красноярске
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«Установлено, что причиной возгорания стал поджог», — заявили в СК.
Отмечается, что следователи изъяли видео с камер внутреннего наблюдения, на котором видно, что один из пациентов поджигает предметы интерьера, после чего огонь быстро распространяется по палате.
«Среди лиц, погибших в результате пожара, поджигателя нет. В настоящее время устанавливается лицо, причастное к совершению преступления», — заявили в СК.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).
По данным СК, задержана 45-летняя директор клиники.
Ранее стало известно, что в результате ЧП пострадали шесть человек, четверо из них скончались.