СК назвал поджог причиной пожара в частной клинике в Красноярске

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Следственный комитет установил, что причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске стал поджог. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
СК назвал поджог причиной пожара в частной клинике в Красноярске
  • © РИА Новости / Прокуратура Красноярского края

«Установлено, что причиной возгорания стал поджог», — заявили в СК.

Отмечается, что следователи изъяли видео с камер внутреннего наблюдения, на котором видно, что один из пациентов поджигает предметы интерьера, после чего огонь быстро распространяется по палате. 

«Среди лиц, погибших в результате пожара, поджигателя нет. В настоящее время устанавливается лицо, причастное к совершению преступления», — заявили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

По данным СК, задержана 45-летняя директор клиники.

Ранее стало известно, что в результате ЧП пострадали шесть человек, четверо из них скончались.

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