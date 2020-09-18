Бастрыкин поставил на контроль дело о пожаре в клинике в Красноярске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о поджоге в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил доложить в центральный аппарат ведомства о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого в Красноярском крае по факту поджога частной наркологической клиники «Чистый город», — говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее СК установил, что причиной пожара в клинике в Красноярске стал поджог.

Позднее в Красноярском крае задержали подозреваемого в поджоге.

17 сентября сообщалось о гибели четырёх человек при пожаре в клинике «Чистый город» в Красноярске.