В Подмосковье рассказали о выплатах молодым учителям
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Как сообщает телеканал «360», это обсуждалось на заседании Мособлдумы.
Согласно новым принятым законам, полномочия по выплате пособия молодым специалистам — учителям передали на муниципальный уровень.
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина уточнила, что учителя и воспитатели, которые пошли работать в школу или детский сад сразу после окончания университета, получат 150 тыс. рублей.
Их выплатят по частям. 50 тыс. заплатят в первый год работы, ещё 100 тыс. — по окончании второго. После этого учитель должен будет отработать три года в школе или садике на территории Московской области.
Сообщается, что уже сейчас эту выплату получают 3200 человек.
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