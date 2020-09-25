В Подмосковье рассказали о выплатах молодым учителям

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Больше 3 тыс. молодых учителей Подмосковья получат выплаты по 150 тыс. рублей.
В Подмосковье рассказали о выплатах молодым учителям
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Как сообщает телеканал «360», это обсуждалось на заседании Мособлдумы.

Согласно новым принятым законам, полномочия по выплате пособия молодым специалистам — учителям передали на муниципальный уровень.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина уточнила, что учителя и воспитатели, которые пошли работать в школу или детский сад сразу после окончания университета, получат 150 тыс. рублей.

Их выплатят по частям. 50 тыс. заплатят в первый год работы, ещё 100 тыс. — по окончании второго. После этого учитель должен будет отработать три года в школе или садике на территории Московской области.

Сообщается, что уже сейчас эту выплату получают 3200 человек.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике сенатор Валерий Рязанский в беседе с Nation News прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.

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