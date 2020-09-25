ФСИН: физическая сила и спецсредства к Тесаку в СИЗО не применялись

К националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак, тело которого было обнаружено в камере челябинского СИЗО, не применялась физическая сила или спецсредства, заявили по итогам служебной проверки в главном управлении ФСИН по Красноярскому краю.

«Была проведена проверка, в результате которой установлено, что в период содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности осуждённый не обращался. Физическая сила и специальные средства к нему не применялись», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Кроме того, Марцинкевич не обращался в медчасть с жалобами на телесные повреждения.

«Информация об оказании на осуждённого М. С. Марцинкевича физического, либо психологического воздействия со стороны сотрудников или осуждённых, а также об угрозе его личной безопасности в ГУ ФСИН не поступала», — добавили в ведомстве.

Ранее адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик заявил, что повреждения на теле националиста согласно результатам независимой экспертизы были нанесены не им самим.

В то же время СК сообщил, что не нашёл криминала в смерти Тесака.

Тело осуждённого без признаков жизни было обнаружено утром 16 сентября в камере челябинского СИЗО. Предварительная причина смерти — суицид.