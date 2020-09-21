Адвокат рассказал о результатах экспертизы ран на теле Тесака

Короткая ссылка
Независимая экспертиза показала, что повреждения на теле националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак были нанесены не им самим, заявил адвокат семьи Алексей Михальчик.
Адвокат рассказал о результатах экспертизы ран на теле Тесака
  • РИА Новости

По его словам, специалист изучила фотографии тела.

«Её исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то ещё», — цитирует юриста ТАСС. 

Он также отметил, что защита и родственники Марцинкевича будут добиваться ознакомления с материалами экспертизы, которую провело следствие. 

Ранее СК сообщил, что не нашёл криминала в смерти Тесака.

Тело осуждённого без признаков жизни было обнаружено утром 16 сентября в камере челябинского СИЗО. Предварительная причина смерти — суицид. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить