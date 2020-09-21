Адвокат рассказал о результатах экспертизы ран на теле Тесака
- РИА Новости
По его словам, специалист изучила фотографии тела.
«Её исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то ещё», — цитирует юриста ТАСС.
Он также отметил, что защита и родственники Марцинкевича будут добиваться ознакомления с материалами экспертизы, которую провело следствие.
Ранее СК сообщил, что не нашёл криминала в смерти Тесака.
Тело осуждённого без признаков жизни было обнаружено утром 16 сентября в камере челябинского СИЗО. Предварительная причина смерти — суицид.