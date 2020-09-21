Адвокат рассказал о результатах экспертизы ран на теле Тесака

Независимая экспертиза показала, что повреждения на теле националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак были нанесены не им самим, заявил адвокат семьи Алексей Михальчик.

По его словам, специалист изучила фотографии тела.

«Её исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то ещё», — цитирует юриста ТАСС.

Он также отметил, что защита и родственники Марцинкевича будут добиваться ознакомления с материалами экспертизы, которую провело следствие.

Ранее СК сообщил, что не нашёл криминала в смерти Тесака.

Тело осуждённого без признаков жизни было обнаружено утром 16 сентября в камере челябинского СИЗО. Предварительная причина смерти — суицид.