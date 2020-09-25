Определён главный показатель начала второй волны коронавируса

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Основным показателем начала второй волны коронавирусной инфекции является соотношение между числом заболевших и вылечившихся, отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
Определён главный показатель начала второй волны коронавируса
  • Reuters

«Самая главная история в этом деле — это разница между количеством выявленных и количеством выписанных», — цитирует её РБК.

По словам Попович, в Москве этот показатель остаётся положительным.

«Вот в Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика», — подчеркнула она.

В то же время в других регионах, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, наблюдается иная ситуация.

«Во многих регионах количество выписавшихся и выздоровевших меньше, чем количество вновь появившихся», — отмечает эксперт.

При этом говорить о второй волне в данном случае не стоит, считает Попович.

«Формальных признаков наступление волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом. Резкое, в какое-то количество раз увеличение выявляемости... В России об этом вообще говорить сложно, потому что не заканчивалось то, что называлось первой волной», — поясняет она.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что не ожидает второй волны коронавируса в стране.

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