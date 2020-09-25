Определён главный показатель начала второй волны коронавируса
- Reuters
«Самая главная история в этом деле — это разница между количеством выявленных и количеством выписанных», — цитирует её РБК.
По словам Попович, в Москве этот показатель остаётся положительным.
«Вот в Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика», — подчеркнула она.
В то же время в других регионах, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, наблюдается иная ситуация.
«Во многих регионах количество выписавшихся и выздоровевших меньше, чем количество вновь появившихся», — отмечает эксперт.
При этом говорить о второй волне в данном случае не стоит, считает Попович.
«Формальных признаков наступление волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом. Резкое, в какое-то количество раз увеличение выявляемости... В России об этом вообще говорить сложно, потому что не заканчивалось то, что называлось первой волной», — поясняет она.
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