В Тамбовской области планируют усилить контроль за соблюдением масочного режима
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Об этом рассказала вице-губернатор Наталья Астафьева на заседании комитета по подготовке к пандемии гриппа, передаёт «Тамбовский курьер».
Как отметила Астафьева, масочный режим не отменяли и нужно более пристально следить за его соблюдением в муниципалитетах.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске Южно-Уральский государственный медуниверситет (ЮУГМУ) перевёл на дистанционное обучение зарубежных студентов.