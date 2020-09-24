В Тамбовской области планируют усилить контроль за соблюдением масочного режима

В Тамбовской области усилят контроль над использованием средств индивидуальной защиты в транспорте и общественных местах.

Об этом рассказала вице-губернатор Наталья Астафьева на заседании комитета по подготовке к пандемии гриппа, передаёт «Тамбовский курьер».

Как отметила Астафьева, масочный режим не отменяли и нужно более пристально следить за его соблюдением в муниципалитетах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске Южно-Уральский государственный медуниверситет (ЮУГМУ) перевёл на дистанционное обучение зарубежных студентов.