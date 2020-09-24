Мурашко заявил о возобновлении плановой медпомощи в полном размере

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что плановая медицинская помощь, которую приостанавливали в России из-за пандемии коронавируса, возвращена в полном объёме.

«Часть плановой медицинской помощи, в том числе ряд операций на опорно-двигательном аппарате, пришлось временно остановить. Сегодня мы вернули в полном объёме медицинскую помощь, хотя по-прежнему продолжаем оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости слова Мурашко.

Ранее Мурашко обратился к россиянам от имени медицинских работников и призвал их соблюдать меры эпидемиологической безопасности на фоне пандемии коронавируса.

Также он отметил, что людям с иммунитетом к COVID-19 вакцинироваться не нужно.