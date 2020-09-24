Мурашко заявил о возобновлении плановой медпомощи в полном размере

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что плановая медицинская помощь, которую приостанавливали в России из-за пандемии коронавируса, возвращена в полном объёме.
Мурашко заявил о возобновлении плановой медпомощи в полном размере
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Часть плановой медицинской помощи, в том числе ряд операций на опорно-двигательном аппарате, пришлось временно остановить. Сегодня мы вернули в полном объёме медицинскую помощь, хотя по-прежнему продолжаем оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости слова Мурашко.

Ранее Мурашко обратился к россиянам от имени медицинских работников и призвал их соблюдать меры эпидемиологической безопасности на фоне пандемии коронавируса.

Также он отметил, что людям с иммунитетом к COVID-19 вакцинироваться не нужно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить