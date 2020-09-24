Мурашко призвал соблюдать меры эпидемиологической безопасности

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к россиянам от имени медицинских работников и призвал их соблюдать меры эпидемиологической безопасности на фоне пандемии коронавируса.

«Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности, эпидемиологической безопасности. Особенно в местах, где вы заходите в помещение, обязательно проветривание и ношение маски», — цитирует его ТАСС.

Мурашко попросил граждан обрабатывать руки, а также своевременно обращаться к специалистам.

«Критическим является, если температура больше высокой сохраняется в течение трёх суток, риск осложнений возрастает», — сказал он.

Ранее Мурашко заявил, что людям, у которых сформировался иммунитет к коронавирусу после перенесённой инфекции, делать прививку в этом сезоне не нужно.