Мурашко призвал соблюдать меры эпидемиологической безопасности

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Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к россиянам от имени медицинских работников и призвал их соблюдать меры эпидемиологической безопасности на фоне пандемии коронавируса.
Мурашко призвал соблюдать меры эпидемиологической безопасности
  • РИА Новости

«Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности, эпидемиологической безопасности. Особенно в местах, где вы заходите в помещение, обязательно проветривание и ношение маски», — цитирует его ТАСС.

Мурашко попросил граждан обрабатывать руки, а также своевременно обращаться к специалистам.

«Критическим является, если температура больше высокой сохраняется в течение трёх суток, риск осложнений возрастает», — сказал он.

Ранее Мурашко заявил, что людям, у которых сформировался иммунитет к коронавирусу после перенесённой инфекции, делать прививку в этом сезоне не нужно.

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