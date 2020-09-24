В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Челябинской области зафиксировали 82 случая инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии выявлено 16 248 заболевших. В настоящее время лечение проходят 3132 человека.

За 24 часа выздоровели 109 пациентов, за всё время — 12 615.

Также стало известно, что в Кировской области за сутки зарегистрировали 60 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего с начала наблюдения выявлено 8205 заболевших. За 24 часа выписан 41 человек, в общей сложности вылечились 6814.

Ранее Минздрав Башкирии прокомментировал эпидобстановку в Бурзянском районе.