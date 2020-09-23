Минздрав Башкирии прокомментировал эпидобстановку в Бурзянском районе

Минздрав Башкирии объяснил эпидемиологическую ситуацию в Бурзянском районе республики, где усилили режим повышенной готовности.

По заявлению ведомства, информация главы района Газиза Манапова о 14 больных коронавирусом не соответствует данным Роспотребнадзора, сообщает mkset.ru.

Минздрав Башкирии пояснил, что режим повышенной готовности в Бурзянском районе в большей степени вызван ростом числа заболеваний гриппом и ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в районе зафиксировано всего пять случаев заболевания коронавирусом.

22 сентября портал URA.RU сообщил, что за сутки в Челябинской области зарегистрировали 79 случаев заболевания COVID-19.