Минздрав Башкирии прокомментировал эпидобстановку в Бурзянском районе

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Минздрав Башкирии объяснил эпидемиологическую ситуацию в Бурзянском районе республики, где усилили режим повышенной готовности.
Минздрав Башкирии прокомментировал эпидобстановку в Бурзянском районе
  • Reuters

По заявлению ведомства, информация главы района Газиза Манапова о 14 больных коронавирусом не соответствует данным Роспотребнадзора, сообщает mkset.ru.

Минздрав Башкирии пояснил, что режим повышенной готовности в Бурзянском районе в большей степени вызван ростом числа заболеваний гриппом и ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в районе зафиксировано всего пять случаев заболевания коронавирусом.

22 сентября портал URA.RU сообщил, что за сутки в Челябинской области зарегистрировали 79 случаев заболевания COVID-19.

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