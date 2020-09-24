Генпрокуратура утвердила обвинение собственника «Зимней вишни»

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, уголовное дело будет направлено в суд.

«В Генеральной прокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Кемерова», — сообщили ТАСС в ведомстве.

15 сентября Следственный комитет сообщил, что завершил расследование в отношении Вишневского по делу о пожаре в кемеровском торговом центре, где погибли 60 человек.

Вишневский, который, по данным СК, в 2016 году покинул Россию и жил в Испании, был арестован заочно и объявлен в международный розыск, 24 марта 2020 года он был экстрадирован из Польши. В мае ему предъявили окончательное обвинение.

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей.