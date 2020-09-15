СК завершил расследование по делу совладельца «Зимней вишни»

Следственный комитет завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского по делу о пожаре в кемеровском торговом центре, где погибли 60 человек.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского. Он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК России) в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом — начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой», — заявили в Следственном комитете.

В ведомстве подчеркнули, что также в преступную группу входили сын Комковой — Эдуард Комков и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

«По данным следствия, в 2013—2014 годах Вишневский передал Комковой совместно с её сыном и Чередниченко в качестве взятки 7 млн рублей за незаконные действия и бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово», — говорится в сообщении.

Таким образом Вишневский смог реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, уточнили в ведомстве.

Вишневский, который, по данным СК, в 2016 году покинул Россию и жил в Испании, был арестован заочно и объявлен в международный розыск, 24 марта 2020 года экстрадирован из Польши. В мае ему предъявили окончательное обвинение.

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей.