Совладельцу «Зимней вишни» предъявлено окончательное обвинение

Следственный комитет предъявил совладельцу кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому обвинение во взяточничестве в окончательной редакции.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении им преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК России», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Вишневский, который, по данным СК, в 2016 году покинул Россию и жил в Испании, был арестован заочно и объявлен в международный розыск, 24 марта 2020 года экстрадирован из Польши.

По версии следствия, мужчина через представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции госнадзора Кемеровской области.

В итоге, несмотря на нарушения, Вишневский получил разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию.

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей.