Совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение
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Уточняется, что в соответствии с требованиями Минздрава и Роспотребнадзора обвиняемый прошёл обследование на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
«После получения отрицательного результата следствием ему незамедлительно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК России («Дача взятки»), Вишневский допрошен в присутствии защитника», — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, мужчина через представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции госнадзора Кемеровской области.
В итоге, несмотря на нарушения, Вишневский получил разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию.
Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей.