Совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение

Совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в даче взятки при строительстве торгового центра, где в марте 2018 года произошёл пожар, в результате которого погибли 60 человек.

Уточняется, что в соответствии с требованиями Минздрава и Роспотребнадзора обвиняемый прошёл обследование на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

«После получения отрицательного результата следствием ему незамедлительно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК России («Дача взятки»), Вишневский допрошен в присутствии защитника», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, мужчина через представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции госнадзора Кемеровской области.

В итоге, несмотря на нарушения, Вишневский получил разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию.

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей.