Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

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Из Польши в Россию экстрадирован Вячеслав Вишневский, который обвиняется в даче взятки при строительстве ТЦ «Зимняя вишня», где в марте 2018 года произошёл пожар, в результате которого погибли 60 человек. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России, поступившем в распоряжение RT.
Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
  • РИА Новости

«Компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», совладельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского», — говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, Вишневского обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК России («дача взятки»).

По версии следствия, мужчина через представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции госнадзора Кемеровской области.

В итоге, несмотря на нарушения, Вишневский получил разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию.

Осенью 2018 года Вишневский был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше, после чего Генеральная прокуратура направила польской стороне запрос о его выдаче.

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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