Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
- РИА Новости
«Компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», совладельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского», — говорится в заявлении ведомства.
Как отмечается, Вишневского обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК России («дача взятки»).
По версии следствия, мужчина через представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции госнадзора Кемеровской области.
В итоге, несмотря на нарушения, Вишневский получил разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию.
Осенью 2018 года Вишневский был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше, после чего Генеральная прокуратура направила польской стороне запрос о его выдаче.
Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей.