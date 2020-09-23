Иван Сафронов попросил передать ему в СИЗО светильник и тёплые вещи

Обвиняемый в государственной измене экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов попросил родных передать ему в СИЗО «Лефортово» небольшой светильник для чтения и тёплые вещи. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Иван Сафронов сказал, что ему не хватает освещения для чтения, и он просит передать ему маленький светильник для чтения. Но представитель администрации заявил, что это возможно лишь по назначению офтальмолога», — сказал Мельников.

Между тем в московской системе ФСИН на 10 тыс. заключённых только один офтальмолог, пояснил правозащитник. Когда он сможет осмотреть Сафронова, неизвестно, добавил представитель ОНК.

Он также озвучил просьбу заключённого передать тёплые вещи.

«Сафронов говорит, что в камере прохладно. Кроме того, вещи в СИЗО сначала попадают на склад и передаются заключённым в течение месяца, поэтому Иван готовится к холодам заранее», — пояснил правозащитник.

Ранее Мосгорсуд оставил Ивана Сафронова под стражей до 7 декабря.