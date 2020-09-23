Иван Сафронов попросил передать ему в СИЗО светильник и тёплые вещи

Короткая ссылка
RT
Обвиняемый в государственной измене экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов попросил родных передать ему в СИЗО «Лефортово» небольшой светильник для чтения и тёплые вещи. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Иван Сафронов попросил передать ему в СИЗО светильник и тёплые вещи
  • РИА Новости

«Иван Сафронов сказал, что ему не хватает освещения для чтения, и он просит передать ему маленький светильник для чтения. Но представитель администрации заявил, что это возможно лишь по назначению офтальмолога», — сказал Мельников. 

Между тем в московской системе ФСИН на 10 тыс. заключённых только один офтальмолог, пояснил правозащитник. Когда он сможет осмотреть Сафронова, неизвестно, добавил представитель ОНК. 

Он также озвучил просьбу заключённого передать тёплые вещи. 

«Сафронов говорит, что в камере прохладно. Кроме того, вещи в СИЗО сначала попадают на склад и передаются заключённым в течение месяца, поэтому Иван готовится к холодам заранее», — пояснил правозащитник. 

Ранее Мосгорсуд оставил Ивана Сафронова под стражей до 7 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить