В Госдуме прокомментировали слова Путина об индексации маткапитала

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Анастасия Румянцева
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя RT слова российского лидера Владимира Путина о ежегодной индексации материнского капитала, отметил, что данная программа востребована и способствует «укреплению института семьи».
В Госдуме прокомментировали слова Путина об индексации маткапитала
  • РИА Новости

По словам парламентария, программа материнского капитала «себя оправдала».

«Она востребована, она действительно укрепляет институт материнства, детства, семьи. Позволяет решать насущные, актуальнейшие жилищные вопросы и стимулирует рождаемость», — добавил он.

Депутат отметил, что при индексации сохраняется покупательная способность обладателей материнского капитала, поэтому, как подчеркнул Нилов, можно только всячески поддерживать данное решение.

«Кроме этого, постоянно расширяются возможности использования средств материнского капитала, что тоже позитивно, я считаю, воспринимается в обществе», — пояснил Нилов.

Ранее Путин, выступая перед членами Совета Федерации, заявил, что материнский капитал в России будет ежегодно индексироваться.

Как отметил глава государства, с 1 января 2021 года сумма маткапитала увеличится почти на 23 тыс. рублей и составит 639 тыс. 432 рубля.

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