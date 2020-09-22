В Подмосковье прошли реабилитацию почти 170 детей, переболевших COVID-19

В Детском клиническом многопрофильном центре Московской области прошли реабилитацию 167 детей, переболевших COVID-19.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как отметила главный педиатр регионального Минздрава Нисо Одинаева, в основе реабилитации — особый вид дыхательной гимнастики.

«Специальные упражнения позволяют изменять функциональную ёмкость лёгких и другие параметры газообмена, улучшают кровоснабжение, помогают восстановить правильное дыхание у ребёнка», — сказала она.

Также разработана программа психологической реабилитации.

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