В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

За сутки в Челябинской области зарегистрировали 79 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии выявлено почти 16,1 тыс. заболевших. В настоящее время лечение проходят 3,16 тыс. человек.

Выздоровел 31 пациент, всего — 12 431.

Также стало известно, что управление по торговле и услугам администрации Челябинска по поручению главы города Натальи Котовой приступило к проверкам торговых точек на предмет соблюдения масочного режима. Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

За 21 сентября проверено 40 магазинов и 138 отделов в одном из торгово-развлекательных комплексов. В десяти отделах продавцы не пользовались средствами индивидуальной защиты.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, проверки будут проводиться ежедневно.

Ранее сообщалось, что в Адыгее решили продлить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.