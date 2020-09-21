В Адыгее продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.
Пожилые работающие граждане могут получить больничный лист. По соглашению сторон также допустим перевод на дистанционный режим работы.
По информации оперштаба, к 21 сентября число заболевших коронавирусом в регионе достигло 3,8 тыс. На лечении в настоящее время находятся 508 человек.
Ранее депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.