Против замглавы администрации Волгодонска возбудили дело о взятках

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Волгодонска Ростовской области. Его подозревают в получении взяток.
Против замглавы администрации Волгодонска возбудили дело о взятках
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК России по региону Галину Гагалаеву.

«Следователи возбудили уголовное дело в отношении замглавы администрации Волгодонска по подозрению в получении взяток», — сказала она.

Согласно версии следствия, чиновник с января 2018 года по август 2020 года систематически получал взятки от предпринимателей за беспрепятственное заключение муниципальных контрактов в сфере ЖКХ.

По предварительной информации, общая сумма взятки составляет более 4,5 млн рублей.

Ранее в Челябинске суд начал рассматривать дело в отношении бывшего главы города Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

19 сентября стало известно, что бывший министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, арестован на два месяца.

31 июля Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу депутата заксобрания города Романа Коваля, подозреваемого в деле о взятке.

16 июня суд в Тверской области вынес приговор бывшему главе города Кимры Максиму Литвинову, он признан виновным в получении взятки в размере около 18 млн рублей.

4 июня в СК Москвы сообщили о задержании сотрудника Минпромторга и трёх посредников по уголовному делу о взяточничестве.

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