В Челябинске начали рассматривать дело против экс-мэра города

В Центральном районном суде Челябинска началось заседание по уголовному делу в отношении бывшего главы города Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

«Судебное заседание объявляется открытым по уголовному делу в отношении Тефтелева Евгения Николаевича, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»)», — цитирует судью ТАСС.

Как указывает агентство, следствие полагает, что с сентября 2015 года по апрель 2019-го обвиняемый получил от руководителя строительной организации частями взятку в сумме 2,5 млн рублей.

За эти деньги предпринимателю обещали обеспечить покровительство при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города.

Ранее сообщалось, что расследование дела Тефтелева завершено.

19 сентября стало известно, что бывший министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, арестован на два месяца.

31 июля Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу депутата заксобрания города Романа Коваля, подозреваемого в деле о взятке.

16 июня суд в Тверской области вынес приговор бывшему главе города Кимры Максиму Литвинову, он признан виновным в получении взятки в размере около 18 млн рублей.