Диетолог рассказала, кому можно употреблять углеводы на ужин

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Диетолог Нурия Дианова рассказала, кому можно употреблять углеводы на ужин.
Диетолог рассказала, кому можно употреблять углеводы на ужин
  • Pixabay

«На ужин большей части людей неполезно есть углеводы, потому что они негативно сказываются на выработке гормона сна. При этом простые углеводы или сложные — значения не имеет», — заявила она в беседе с Newinform.

По её словам, рацион, в котором есть углеводы с утра до вечера, распространяется лишь на определённые группы людей.

Прежде всего, уточнила Дианова, это дети, у которых метаболизм в разы быстрее, чем у взрослых, и углеводы нужны им для эффективного роста.

«Сюда также входят спортсмены и люди, работа которых сопряжена с тяжёлым физическим трудом, и люди, больные сахарным диабетом, которые лечатся инсулином. При этом в отсутствие инсулина углеводы им также не нужны», — сказала эксперт.

Ранее врач-иммунолог, диетолог Марина Аплетаева в беседе с ФАН дала рекомендации по укреплению иммунитета.

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