Диетолог рассказала, кому можно употреблять углеводы на ужин

Диетолог Нурия Дианова рассказала, кому можно употреблять углеводы на ужин.

«На ужин большей части людей неполезно есть углеводы, потому что они негативно сказываются на выработке гормона сна. При этом простые углеводы или сложные — значения не имеет», — заявила она в беседе с Newinform.

По её словам, рацион, в котором есть углеводы с утра до вечера, распространяется лишь на определённые группы людей.

Прежде всего, уточнила Дианова, это дети, у которых метаболизм в разы быстрее, чем у взрослых, и углеводы нужны им для эффективного роста.

«Сюда также входят спортсмены и люди, работа которых сопряжена с тяжёлым физическим трудом, и люди, больные сахарным диабетом, которые лечатся инсулином. При этом в отсутствие инсулина углеводы им также не нужны», — сказала эксперт.

Ранее врач-иммунолог, диетолог Марина Аплетаева в беседе с ФАН дала рекомендации по укреплению иммунитета.