В ПФР прокомментировали ситуацию с выплатой пенсий

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В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что выплаты пенсии могут прекратиться в том случае, если человек полгода не будет снимать деньги с карты.
В ПФР прокомментировали ситуацию с выплатой пенсий
  • РИА Новости

Ранее руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой её выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.

По словам эксперта, закон таким образом «защищает госфинансы от лишних трат».

«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат... не происходит», — приводит РИА Новости слова представителя фонда.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля.

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