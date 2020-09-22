В ПФР прокомментировали ситуацию с выплатой пенсий

В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что выплаты пенсии могут прекратиться в том случае, если человек полгода не будет снимать деньги с карты.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой её выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.

По словам эксперта, закон таким образом «защищает госфинансы от лишних трат».

«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат... не происходит», — приводит РИА Новости слова представителя фонда.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля.