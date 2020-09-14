Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

В пресс-службе Минтруда сообщили, что «среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля».

Об этом информирует ТАСС.

В министерстве, ссылаясь на подготовленный проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, рассказали, что «в соответствии с нормами закона индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%».

Согласно данным Минтруда, в 2021 году Пенсионный фонд обеспечит выплату для 43 млн человек.

В ведомстве заявили, что «в 2021 году бюджет ПФР составит 9,6 трлн рублей. На выплату пенсий будет направлено 8,4 трлн рублей, на осуществление ежемесячной денежной выплаты — 425 млрд рублей».

В конце июля сообщалось, что в Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий в России до 2024 года.

Как отмечали в пресс-службе министерства, дальнейшее повышение выплат будет зависеть от роста доходов бюджета ПФР.