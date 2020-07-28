Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий в России

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий в России до 2024 года. Как отметили в пресс-службе министерства, дальнейшее повышение выплат будет зависеть от роста доходов бюджета российского Пенсионного фонда.

Отмечается, что размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены в Федеральном законе от № 350-ФЗ. Согласно его данным, в 2021 году пенсии проиндексируют на 6,3%, а в 2022 год — на 5,9%.

В Минтруде заявили, что в 2023 году индексация пенсий составит 5,6%, в то время как в 2024 году — 5,5%.

«Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что у работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой,