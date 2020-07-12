В ПФР напомнили о корректировке пенсий работающих пенсионеров
- РИА Новости
Как уточняется, если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы, а его пенсия корректируется в сторону увеличения с учётом поступивших средств.
Каждый год пенсии могут увеличиваться таким образом не более чем на три пенсионных балла. Стоимость балла в 2020 году составляет 93 рубля. Следовательно, максимальная прибавка составит 279 рублей.
Издание уточняет, что корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически.
Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.