В ПФР напомнили о корректировке пенсий работающих пенсионеров

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Как уточняется, если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы, а его пенсия корректируется в сторону увеличения с учётом поступивших средств.

Каждый год пенсии могут увеличиваться таким образом не более чем на три пенсионных балла. Стоимость балла в 2020 году составляет 93 рубля. Следовательно, максимальная прибавка составит 279 рублей.

Издание уточняет, что корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически.

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.

В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.