В ПФР напомнили о корректировке пенсий работающих пенсионеров

Короткая ссылка
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
В ПФР напомнили о корректировке пенсий работающих пенсионеров
  • РИА Новости

Как уточняется, если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы, а его пенсия корректируется в сторону увеличения с учётом поступивших средств.

Каждый год пенсии могут увеличиваться таким образом не более чем на три пенсионных балла. Стоимость балла в 2020 году составляет 93 рубля. Следовательно, максимальная прибавка составит 279 рублей.

Издание уточняет, что корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически.

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.

В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить