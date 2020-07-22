В Совфеде оценили важность трудового стажа для размера пенсии

Сенатор от Курской области, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил важность трудового стажа для размера пенсии.

Об этом сообщает ФАН.

«Каждый год трудового стажа важен, потому что была проведена соответствующая конвертация при изменении законодательства, где каждый год трудового стажа в советское время учтён. Более того, за каждый год сверх установленных лимитов пенсионерам доначислялись специальные бонусы, и люди, имеющие большой трудовой стаж, получили доплаты к пенсиям», — заявил Рязанский в эфире медиацентра «Патриот».

По его словам, все трудовые годы работы в советское время учтены.

Как отметил сенатор, право на индексацию имеют только неработающие пенсионеры.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».