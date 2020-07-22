В Совфеде оценили важность трудового стажа для размера пенсии
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«Каждый год трудового стажа важен, потому что была проведена соответствующая конвертация при изменении законодательства, где каждый год трудового стажа в советское время учтён. Более того, за каждый год сверх установленных лимитов пенсионерам доначислялись специальные бонусы, и люди, имеющие большой трудовой стаж, получили доплаты к пенсиям», — заявил Рязанский в эфире медиацентра «Патриот».
По его словам, все трудовые годы работы в советское время учтены.
Как отметил сенатор, право на индексацию имеют только неработающие пенсионеры.
Ранее сообщалось, что в Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».