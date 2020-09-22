Эксперт объяснил, почему не следует оставлять пенсию на карте

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, почему не следует оставлять пенсионные выплаты на карте.

Как рассказал эксперт, получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой её выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.

«Приостановить пенсию могут, если вы не получали её на протяжении шестимесячного срока. Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства», — сказал он в беседе с «Прайм».

Коган отметил, что закон таким образом «защищает госфинансы от «лишних» трат».

«Поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадёт не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций», — объяснил он.

Эксперт добавил, что для возобновления выплат придётся обращаться в территориальное подразделение фонда.

«Кроме того, те, кто держит пенсию на карте, могут столкнуться с мошенничеством при передаче идентификационных данных третьим лицам», — отметил он.

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