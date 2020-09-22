Эксперт объяснил, почему не следует оставлять пенсию на карте

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Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, почему не следует оставлять пенсионные выплаты на карте.
Эксперт объяснил, почему не следует оставлять пенсию на карте
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Как рассказал эксперт, получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой её выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.

«Приостановить пенсию могут, если вы не получали её на протяжении шестимесячного срока. Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства», — сказал он в беседе с «Прайм».

Коган отметил, что закон таким образом «защищает госфинансы от «лишних» трат».

«Поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадёт не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций», — объяснил он.

Эксперт добавил, что для возобновления выплат придётся обращаться в территориальное подразделение фонда.

«Кроме того, те, кто держит пенсию на карте, могут столкнуться с мошенничеством при передаче идентификационных данных третьим лицам», — отметил он.

Ранее специалист рассказал об опасных местах для оплаты банковской картой.

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