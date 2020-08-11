Специалист рассказал об опасных местах для оплаты банковской картой
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«Нередко встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников. Такие сайты оплат почти всегда похожи на оригинальные, а скорость появления новых сервисов в интернете делает определение легитимности ресурса всё более сложной задачей», — заявил он в интервью агентству «Прайм».
Для оплаты покупок в интернете Сизов советует завести отдельную карту, на которой необходимо держать «столько денег, сколько вы хотите сегодня потратить».
Кроме того, не совершайте крупные покупки в непроверенных местах и на сайтах с плохой репутацией, а также держите в секрете свои персональные данные.
Ранее ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско заявил, что с начала года выявлено более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники.