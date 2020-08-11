Специалист рассказал об опасных местах для оплаты банковской картой

Единственным опасным местом для использования банковских карт остаётся интернет, где нередко встречаются случаи фишинга. Об этом заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

«Нередко встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников. Такие сайты оплат почти всегда похожи на оригинальные, а скорость появления новых сервисов в интернете делает определение легитимности ресурса всё более сложной задачей», — заявил он в интервью агентству «Прайм».

Для оплаты покупок в интернете Сизов советует завести отдельную карту, на которой необходимо держать «столько денег, сколько вы хотите сегодня потратить».

Кроме того, не совершайте крупные покупки в непроверенных местах и на сайтах с плохой репутацией, а также держите в секрете свои персональные данные.

Ранее ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско заявил, что с начала года выявлено более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники.