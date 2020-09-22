В Иркутской области рассказали о состоянии инфраструктуры после землетрясения

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В МЧС Иркутской области рассказали о состоянии объектов инфраструктуры региона после землетрясения.
В Иркутской области рассказали о состоянии инфраструктуры после землетрясения
  • © РИА Новости / Юрий Иванов

Как указали в ведомстве, рабочие группы, созданные после подземных толчков для обследования жилых домов и социальных объектов, не обнаружили разрушений и повреждений зданий и дорог.

«На данный момент проведено обследование объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Социально значимые объекты работают в штатном режиме. Разрушений и повреждений объектов и дорог не обнаружено», — цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что рабочие группы также проводят адресные проверки по сообщениям граждан, поступающим в единую диспетчерскую службу.

Ранее в МЧС сообщили, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иркутской области. 

Администрация Иркутска позднее сообщила о введении режима повышенной готовности после землетрясения.

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