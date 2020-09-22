В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах

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В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах. Также подземные толчки ощутили жители 25 населённых пунктов Бурятии.
В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. 

«Землетрясение ощущалось на территории 367 населённых пунктов Иркутской области и 25 населённых пунктов Республики Бурятия силой от двух до шести баллов», — заявил он.

По его словам, эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 был расположен на глубине 10 км к западу от населённого пункта Култук в Слюдянском районе.

Ранее в МЧС сообщили, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иркутской области. 

Администрация Иркутска позднее сообщила о введении режима повышенной готовности после землетрясения.

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