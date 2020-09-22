В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населённых пунктах. Также подземные толчки ощутили жители 25 населённых пунктов Бурятии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Землетрясение ощущалось на территории 367 населённых пунктов Иркутской области и 25 населённых пунктов Республики Бурятия силой от двух до шести баллов», — заявил он.

По его словам, эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 был расположен на глубине 10 км к западу от населённого пункта Култук в Слюдянском районе.

Ранее в МЧС сообщили, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иркутской области.

Администрация Иркутска позднее сообщила о введении режима повышенной готовности после землетрясения.