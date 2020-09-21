В МЧС подтвердили землетрясение в Иркутской области
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«Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло в 02:05, магнитудой 2—3 балла произошло в 02:20 в Иркутской области», — говорится в сообщении.
Как отмечается, эпицентр зафиксирован в 15 км от посёлка Култук, толчки ощущались на территории 12 районов.
«Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится обследование территорий населённых пунктов», — добавили в ведомстве.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,3.