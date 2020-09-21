В МЧС подтвердили землетрясение в Иркутской области

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В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9, информации о жертвах и разрушениях не поступало. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.
В МЧС подтвердили землетрясение в Иркутской области
  • © РИА Новости / Юрий Иванов

«Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло в 02:05, магнитудой 2—3 балла произошло в 02:20 в Иркутской области», — говорится в сообщении.

Как отмечается, эпицентр зафиксирован в 15 км от посёлка Култук, толчки ощущались на территории 12 районов.

«Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится обследование территорий населённых пунктов», — добавили в ведомстве.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,3

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