В МЧС подтвердили землетрясение в Иркутской области

В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9, информации о жертвах и разрушениях не поступало. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.

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«Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло в 02:05, магнитудой 2—3 балла произошло в 02:20 в Иркутской области», — говорится в сообщении. Как отмечается, эпицентр зафиксирован в 15 км от посёлка Култук, толчки ощущались на территории 12 районов. «Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится обследование территорий населённых пунктов», — добавили в ведомстве. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,3.