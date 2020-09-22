МЧС: землетрясение магнитудой 2,5—3 ощущалось в Бурятии

Землетрясение в районе Байкала ощущалось в четырёх районах Бурятии, идёт обследование зданий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

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«Ощущались толчки в четырёх районах Республики Бурятия магнитудой 2,5—3 балла», — говорится в сообщении. Как отмечается, сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. «По Бурятии работает восемь групп на обследовании зданий и сооружений», — добавили там. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,3. Как заявили в МЧС, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иркутской области. Администрация Иркутска позднее сообщила о введении режима повышенной готовности после землетрясения.