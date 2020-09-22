МЧС: землетрясение магнитудой 2,5—3 ощущалось в Бурятии

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Землетрясение в районе Байкала ощущалось в четырёх районах Бурятии, идёт обследование зданий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
МЧС: землетрясение магнитудой 2,5—3 ощущалось в Бурятии
  • © РИА Новости / Кирилл Шипицин

«Ощущались толчки в четырёх районах Республики Бурятия магнитудой 2,5—3 балла», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

«По Бурятии работает восемь групп на обследовании зданий и сооружений», — добавили там.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,3

Как заявили в МЧС, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иркутской области. 

Администрация Иркутска позднее сообщила о введении режима повышенной готовности после землетрясения.

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