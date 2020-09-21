В Иркутске ввели режим повышенной готовности после землетрясения
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«По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введён режим повышенной готовности», — говорится в заявлении на сайте администрации.
Отмечается, что дежурные службы города уже начали сбор информации о последствиях подземных толчков.
«Два экипажа аварийно-спасательной службы МКУ Иркутска «Безопасный город» осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий. Жертв и разрушений не выявлено», — отмечается в сообщении.
Ранее в МЧС подтвердили землетрясение в Иркутской области.