В Иркутске ввели режим повышенной готовности после землетрясения

Короткая ссылка
Администрация Иркутска сообщила о введении режима повышенной готовности после землетрясения.
В Иркутске ввели режим повышенной готовности после землетрясения
  • globallookpress.com
  • © Bernd Weissbrod

«​По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введён режим повышенной готовности», — говорится в заявлении на сайте администрации.

Отмечается, что дежурные службы города уже начали сбор информации о последствиях подземных толчков.

«Два экипажа аварийно-спасательной службы МКУ Иркутска «Безопасный город» осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий. Жертв и разрушений не выявлено», — отмечается в сообщении.

Ранее в МЧС подтвердили землетрясение в Иркутской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить