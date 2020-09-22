По факту ДТП в центре Москвы возбуждено дело
- АГН «Москва»
«В отношении мужчины, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое человек, возбуждено уголовное дело», — приводит РИА Новости слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что на Остоженке в центре Москвы столкнулись два автомобиля, один из них после удара вынесло на тротуар, где находились люди.
Позднее водители, ставшие участниками ЧП, рассказали, как произошла авария.