Участники ДТП на Остоженке рассказали подробности аварии

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Водители, ставшие участниками аварии в центре Москвы, рассказали, как произошла авария.
Участники ДТП на Остоженке рассказали подробности аварии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, шесть секунд зелёного оставалось. Свидетели всё видели… Я вышел (после столкновения. — RT), я тоже головой чуть-чуть ударился», — сообщил водитель Mercedes.

Он уточнил, что автомобиль скорой помощи приехал быстро.

По мнению водителя, из-за ДТП пострадали две женщины и мужчина, при этом в тяжёлом состоянии находились двое.

«Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов. Я уходил от удара… Выезжала машина, я попал в неё», — заявил водитель Infiniti.

Уточняется, что после аварии пассажира Infiniti увезли на скорой.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что на Остоженке в центре Москвы столкнулись два автомобиля, один из них после удара вынесло на тротуар, где находились люди.

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