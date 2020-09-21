Участники ДТП на Остоженке рассказали подробности аварии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Да, шесть секунд зелёного оставалось. Свидетели всё видели… Я вышел (после столкновения. — RT), я тоже головой чуть-чуть ударился», — сообщил водитель Mercedes.
Он уточнил, что автомобиль скорой помощи приехал быстро.
По мнению водителя, из-за ДТП пострадали две женщины и мужчина, при этом в тяжёлом состоянии находились двое.
«Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов. Я уходил от удара… Выезжала машина, я попал в неё», — заявил водитель Infiniti.
Уточняется, что после аварии пассажира Infiniti увезли на скорой.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что на Остоженке в центре Москвы столкнулись два автомобиля, один из них после удара вынесло на тротуар, где находились люди.