Преподаватель МГЛУ госпитализирована после ДТП на Остоженке

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В Москве после ДТП на Остоженке госпитализирована преподаватель Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Надежда Тухтарова.
Преподаватель МГЛУ госпитализирована после ДТП на Остоженке
  • АГН «Москва»

Об этом сообщают РИА Новости.

«Да, действительно наш преподаватель. Сказали пока только, что её увезли в первую городскую больницу», — заявили в PR-отделе университета.

Уточняется, что в МГЛУ не располагают данными о состоянии женщины.

По данным Департамента транспорта Москвы, после ДТП мужчина госпитализирован с предварительными диагнозами «тяжёлые травмы позвоночника», «перелом рёбер», «закрытая черепно-мозговая травма».

Также женщина госпитализирована с диагнозами «открытый перелом ноги», «ампутация лодыжки слева».

Отмечается, также что ещё одна женщина госпитализирована с переломом таза и сотрясением головного мозга.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы из-за ДТП машина сбила двух пешеходов.

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