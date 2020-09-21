Преподаватель МГЛУ госпитализирована после ДТП на Остоженке

В Москве после ДТП на Остоженке госпитализирована преподаватель Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Надежда Тухтарова.

Об этом сообщают РИА Новости.

«Да, действительно наш преподаватель. Сказали пока только, что её увезли в первую городскую больницу», — заявили в PR-отделе университета.

Уточняется, что в МГЛУ не располагают данными о состоянии женщины.

По данным Департамента транспорта Москвы, после ДТП мужчина госпитализирован с предварительными диагнозами «тяжёлые травмы позвоночника», «перелом рёбер», «закрытая черепно-мозговая травма».

Также женщина госпитализирована с диагнозами «открытый перелом ноги», «ампутация лодыжки слева».

Отмечается, также что ещё одна женщина госпитализирована с переломом таза и сотрясением головного мозга.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы из-за ДТП машина сбила двух пешеходов.