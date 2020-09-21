Преподаватель МГЛУ госпитализирована после ДТП на Остоженке
- АГН «Москва»
Об этом сообщают РИА Новости.
«Да, действительно наш преподаватель. Сказали пока только, что её увезли в первую городскую больницу», — заявили в PR-отделе университета.
Уточняется, что в МГЛУ не располагают данными о состоянии женщины.
По данным Департамента транспорта Москвы, после ДТП мужчина госпитализирован с предварительными диагнозами «тяжёлые травмы позвоночника», «перелом рёбер», «закрытая черепно-мозговая травма».
Также женщина госпитализирована с диагнозами «открытый перелом ноги», «ампутация лодыжки слева».
Отмечается, также что ещё одна женщина госпитализирована с переломом таза и сотрясением головного мозга.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы из-за ДТП машина сбила двух пешеходов.