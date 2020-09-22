В ХМАО прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе выявили 118 случаев коронавируса.
В ХМАО прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«На момент выявления заболевания у 89 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 человек зафиксирована пневмония, у 13 человек болезнь протекает бессимптомно», — заявили в оперштабе.

Больше всего заболевших — в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске.

Также стало известно, что за сутки в Санкт-Петербурге протестировали на COVID-19 более 24,6 тыс. человек. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт администрации города.

Единая региональная информационно-справочная служба получила 170 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Адыгее решили продлить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

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