В ХМАО прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.
«На момент выявления заболевания у 89 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 человек зафиксирована пневмония, у 13 человек болезнь протекает бессимптомно», — заявили в оперштабе.
Больше всего заболевших — в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске.
Также стало известно, что за сутки в Санкт-Петербурге протестировали на COVID-19 более 24,6 тыс. человек. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт администрации города.
Единая региональная информационно-справочная служба получила 170 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Адыгее решили продлить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.