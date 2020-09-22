Врач рассказала, как укрепить иммунную систему ребёнка в период ОРВИ

Врач-диетолог, иммунолог Марина Аплетаева рассказала, как укрепить детскую иммунную систему и обезопасить ребёнка от респираторных заболеваний.

Об этом Марина Аплетаева рассказала в беседе с ФАН.

«Чтобы у ребёнка был хороший иммунный ответ и он мог противостоять вирусам и бактериальным инфекциям, которые тоже встречаются осенью и зимой, обязательно должен быть режим: режим отдыха, школьных и дополнительных занятий. Чрезмерная перегрузка ребёнка может сказаться отрицательно на иммунитете. Особенно это касается детей младших классов. Подростки подвержены этому ничуть не меньше, но это уже более окрепшие люди», — сказала специалист.

Она добавила, что необходимо следить и за тем, чтобы ребёнок высыпался, а также за полноценностью его рациона: завтраки, обеды и ужины должны состоять из продуктов, которые рекомендуются по возрасту. Иммунолог советует употреблять поменьше фастфуда и продуктов, содержащих искусственные красители.

«Обязательно бывайте на свежем воздухе, пока не очень холодно, — не в торговых центрах по выходным дням. Нужно стараться побыть с ребёнком на свежем воздухе: в лесу, в парке, да просто можно пройтись вокруг дома», — призвала Аплетаева.

Врач советует родителям по возможности ограничить контакты ребёнка с большим количеством людей, а в общественных местах надевать маски.

«Ещё один момент — не забывать о защите ребёнка от заболевших детей. Если куда-то заходим — надеть маску. Приведу пример торговых центров: абсолютно нечего там делать детям. У ребёнка есть школа, там достаточно общения. Поэтому советую исключить контакты хотя бы там, где ребёнок может не находиться», — резюмировала Марина Аплетаева.

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