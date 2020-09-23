Россияне рассказали о планах на новогодние праздники

Более половины россиян (54%) планируют провести новогодние праздники дома. Результаты исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру есть в распоряжении RT.

Чуть более четверти опрошенных (26%) пока с планами не определились.

При этом, согласно опросу, точно намерены куда-то поехать, если позволит обстановка, 5% россиян. Ещё 15% пока ничего не покупали, но планируют поездку и присматриваются к ценам.

Уточнятся, что россияне, которые планируют путешествие на новогодние праздники, выбирают направления из Москвы в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь. Также путешественников интересуют Красноярск и Владивосток.

В опросе приняли участие 2,2 тыс. респондентов.

Ранее Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.

Кроме того, предлагается сделать 31 декабря в 2021 году выходным днём.