Россияне рассказали о планах на новогодние праздники
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
Чуть более четверти опрошенных (26%) пока с планами не определились.
При этом, согласно опросу, точно намерены куда-то поехать, если позволит обстановка, 5% россиян. Ещё 15% пока ничего не покупали, но планируют поездку и присматриваются к ценам.
Уточнятся, что россияне, которые планируют путешествие на новогодние праздники, выбирают направления из Москвы в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь. Также путешественников интересуют Красноярск и Владивосток.
В опросе приняли участие 2,2 тыс. респондентов.
Ранее Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.
Кроме того, предлагается сделать 31 декабря в 2021 году выходным днём.