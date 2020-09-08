В Госдуме оценили предложения Минтруда о датах новогодних каникул

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT оценил предложение Минтруда о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря 2021 года будет выходным днём.

«Я напомню, что вообще это решение правительства. Делается ежегодный перенос нерабочих праздничных дней, которые совпадают с выходными днями. Это правильно и это логично. Таким образом не нарушается общее количество нерабочих праздничных дней с рабочими. То есть тот баланс, который достигнут между работником и работодателем, он сохраняется», — сказал Нилов.

Депутат выразил недовольство тем, что «31 декабря предлагают сделать выходным днём только в 2021-м».

«В прошлом году половина регионов и некоторые структуры объявили этот день выходным, а некоторые оставили рабочим. Мы надеялись, что хотя бы в этом году всё будет исправлено. Наш законопроект будет рассмотрен уже в сентябре — о том, чтобы такой перенос был осуществлён. И если он будет поддержан и принят, то уже в этом году правительство будет обязано этот перенос обеспечить, чтобы 31 декабря было выходным», — добавил он.

Ранее Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.

Кроме того, предлагается сделать 31 декабря в 2021 году выходным днём.